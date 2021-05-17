تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل
تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة
فقه الاستبداد وفشل أنظمة الإسلام السياسي
تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب

تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية

شن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الأحد عدة غارات جوية استهدف من خلالها مواقع توصف بالاستراتيجية يسيطر عليها فصيل “الحزب الاسلامي التركستاني” بين ريفي إدلب واللاذقية.

مصدر ميداني أكد  أن طيران الاستطلاع الروسي رصد تحركات ومواقع معادية تستخدمها المجموعات المسلحة كمقرات عسكرية إضافة إلى عدة آليات كانت تقوم بنقل عتاد وذخيرة وأسلحة مما استدعى تدخلاً سريعاً عبر سلسلة من الغارات الجوية استهدفت محاور برناص غرب إدلب وعدة مواقع اخرى على محور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأكد المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير 6 مواقع المسلحين بينها غرفة عمليات إضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحاً.

بوقت كان محور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي شهد عدة رمايات مدفعية نفذتها وحدات من الجيش السوري باتجاه مواقع وتحركات للمجموعات المسلحة على محاور القرقور والزيارة والعنكاوي.

 

 


باسل شرتوح -أثر