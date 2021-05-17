تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية

شن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الأحد عدة غارات جوية استهدف من خلالها مواقع توصف بالاستراتيجية يسيطر عليها فصيل “الحزب الاسلامي التركستاني” بين ريفي إدلب واللاذقية.



مصدر ميداني أكد أن طيران الاستطلاع الروسي رصد تحركات ومواقع معادية تستخدمها المجموعات المسلحة كمقرات عسكرية إضافة إلى عدة آليات كانت تقوم بنقل عتاد وذخيرة وأسلحة مما استدعى تدخلاً سريعاً عبر سلسلة من الغارات الجوية استهدفت محاور برناص غرب إدلب وعدة مواقع اخرى على محور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.



وأكد المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير 6 مواقع المسلحين بينها غرفة عمليات إضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحاً.



بوقت كان محور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي شهد عدة رمايات مدفعية نفذتها وحدات من الجيش السوري باتجاه مواقع وتحركات للمجموعات المسلحة على محاور القرقور والزيارة والعنكاوي.



باسل شرتوح -أثر