تدريبات عسكرية روسية-تركية مشتركة في إدلب للمرة الثانية خلال أشهر.

أجرى العسكريين الروس والأتراك تدريبات عسكرية مشتركة بهدف تحسين التعامل الضروري أثناء تسيير الدوريات.



وجرت التدريبات في مدينة سراقب، وقام خلالها العسكريون الروس والأتراك بالتدرب على السير ضمن قافلة واحدة وصد هجمات وإجلاء الجرحى، وكذلك على التحركات في المناطق التي قد تكون فيها كمائن للمسلحين، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.



وشاركت عن الجانب الروسي في التدريبات مدرعات من نوع “بي تي إر – 82 آ” وعربات “تيغر” المدرعة، وعن الجانب التركي مدرعات من نوع “Kirpi”.



وأشارت القناة أن هذه التدريبات للعسكريين الروس والأتراك الذين من المفترض أن يشاركوا دوريات مشتركة في محافظة إدلب .



يذكر أن روسيا وتركيا تقومان بدوريات مشتركة في شمال سوريا منذ تشرين الثاني 2019، تنفيذاً للمذكرة المشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لتسوية الوضع شمال شرقي سوريا.