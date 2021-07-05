تدريبات عسكرية دولية بين المغرب و"إسرائيل"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية المغربية حطّت في قاعدة "حتسور" الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك قبل الشروع في تدريبات عسكرية دولية كبرى ستُعقَد هذا الأسبوع.



ووفق موقع "واللا" الإسرائيلي، من المتوقَّع أن يشارك عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة في المناورات الدولية.



ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكشف عما إذا كان هبوط الطائرة المغربية مرتبطاً بالتمرين العسكري الدولي، أو إذا كان جنود الجيش المغربي سيشاركون في المناورة المذكورة، وفق الموقع الإسرائيلي.



وأشار الموقع إلى أنه وثّق هبوط الطائرة المغربية صباح يوم أمس الأحد، على مواقع تتبّع الطائرات على الإنترنت، وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في "إسرائيل". ولم يتّضح عدد الجنود وأفراد الطاقم على متن الطائرة ومدة بقائهم فيها.



من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش يتعاون مع مجموعة متنوعة من الدول والجيوش الأجنبية، في أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات العليا والبحوث والتطورات المشتركة. ولن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة".



وبحسب الموقع، يُعَد التعاون الأمني بين "إسرائيل" والمغرب مسألة حساسة للغاية من الناحية السياسية.



وتضم قائمة الدول المشاركة في مناورات "نسيم البحر"، والتي تنطلق أواخر الشهر الجاري في البحر الأسود، الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا و"إسرائيل" وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان، إضافة إلى لاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وتركيا.



يُذكَر أن الرباط و"تل أبيب" وواشنطن وقّعت، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، اتفاقاً ثلاثياً تضمّن عدة مذكِّرات تفاهم بشأن إقامة علاقات بين المغرب و"إسرائيل"، وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه "خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة".