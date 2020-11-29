تداول قرار يقضي بتعدد الزوجات في اليمن.. ووزير الأوقاف: القرار مزور وفُتح لنا جبهة كبيرة مع النساء

تداول الناشطون اليمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لقرار قيل إنه صادر عن وزير الأوقاف في اليمن والذي يقضي بتعدد الزوجات وعقوبات لمن يخالف ذلك.



ووفقاً لموقع “أخبار اليمن”، فإن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، نفى صلته بالقرار الذي نُسب له والذي حث اليمنيين على الزواج بثانية.



وأكد عطية أن الوثيقة التي نشرت باسمه وتحمل توجيهات بخصوص الزواج بالثانية مزورة.



وأضاف عطية: “يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي.. طبعاً مزورة و مدبلجة فوتو شوب.. سامح الله من صنعها فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء”.



وكان القرار المزور والمتداول، قد نصّ على أن “يتزوج الرجل بما لا يقل عن امرأتين وتتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن فيما يُخير كل رجل مغترب بين أن يتزوج بامرأة أخرى من اليمن أو أن يتكفل بمصاريف زواج رجل آخر في اليمن”.



وجاء أيضاً أن “الرجل الذي يمتنع عن الزواج سيحكم بالسجن لمدة 15 عاماً وبالنسبة لكل امرأة تحاول منع زوجها من الزواج بالثانية ستحاكم أيضاً بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً”.



تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الدول ترفض تعدد الزوجات وتجرمه، وتفرض غرامات وعقوبات بالسجن، مثل تونس.