تخفيض مخصصات مازوت التدفئة إلى النصف

فوجئ الأهالي المنتظرين لتعبئة مازوت التدفئة من إجراء وزارة النفط وقيامها بتخفيض مخصصاتهم بمقدار النصف، دون تصريح مسبق أو توضيح من الوزارة.



حيث تبين بعد مراجعة برنامج (وين) الخاص بخدمات البطاقة الذكية أن كمية المازوت أصبحت 100 لتر فقط، علماً أنها كانت 200 ليتر كدفعة أولى، فالمخصصات الكاملة للعائلات 400 ليتر مقسومة على دفعتين.



وقرر مجلس الوزراء مؤخراً زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة إلى 35% بدل 26%، “لضمان حصول أكبر عدد من الأسر على مخصصاتها”، بحسب بيان صادر عن المجلس.



وأكد المجلس على استمرار توزيع مازوت التدفئة حتى نهاية حزيران 2021، ليتم في تموز بدء توزيع مخصصات العام القادم بما يراعي احتياجات كل محافظة، كما ناقش واقع توزيع مازوت التدفئة من حيث الكميات المخطط توزيعها والموزعة فعلياً.



وخفضت وزارة النفط والثروة المعدنية مع مطلع 2021 كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%، وأكدت الوزارة أن القرار مؤقت لحين وصول توريدات جديدة.



وأرجعت الوزارة سبب تخفيض كمية المحروقات الموزعة إلى تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، مبيّنةً أن الهدف من القرار استمرار تأمين حاجة المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل ما يمكن.



وفي مطلع الشهر الحالي، قال وزير النفط بسام طعمة إن خسائر قطاع النفط منذ بداية الأزمة بلغت 91.5 مليار دولار، وإن 60% من السوريين لم يستلموا مخصصاتهم من مازوت التدفئة.



ويحق لكل عائلة تمتلك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر بالسعر المدعوم، توزع عادة على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام الجديد وحتى 15 تموز.