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تخفيض رسوم التعليم الموازي للطلاب الجرحى أو من استشهد أحد ذويهم

حدد مجلس التعليم العالي رسوم الطلاب المقبولين في مفاضلة التعليم الموازي “درجة جامعية أولى ودراسات عليا” ممن أصبحوا من جرحى العجز الكلي أو استشهد أحد ذويهم بعد القبول.

وخفض المجلس رسوم الطلاب المقبولين في مفاضلة التعليم الموازي “درجة جامعية أولى ودراسات عليا” وحصل استشهاد ذويهم بعد قبولهم في المفاضلة “ابن الشهيد.. ابن المفقود.. أبناء جرحى العجز الكلي” لتصبح 10 بالمئة من قيمة الرسم والطلاب المقبولين وأصبحوا بعد القبول من جرحى العجز الكلي 25 بالمئة من قيمته.

كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على استمرار الاستضافة للعام الدراسي 2021-2022 للطلبة المستضافين سابقاً في الجامعات الأخرى وعلى تسوية أوضاع طلاب السنة الأخيرة في نظام التعليم المفتوح الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولم يستفيدوا من الفرص التي منحت لهم.