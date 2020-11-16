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تخصيص 958 مسكناً عمالياً موزعة على محافظات ريف دمشق وحلب وطرطوس والسويداء

وافقت اللجنة العليا للسكن العمالي على تخصيص 958 مسكناً عمالياً موزعة على محافظات ريف دمشق وحلب وطرطوس والسويداء.

وأوضحت اللجنة أن المساكن المذكورة هي في طور الإنجاز من قبل المؤسسة العامة للإسكان وسيتم قريباً إعلان التخصيص للمستفيدين من الطبقة العاملة.

وشددت اللجنة على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لدفع العمل بمشاريع السكن العمالي والإسراع في إنهاء شبكات المياه والكهرباء المتضررة جراء الإرهاب في مدينة عدرا العمالية داعية إلى دعم مشاريع السكن العمالي وإنجازها ضمن البرامج الزمنية المحددة في المحافظات مبينة أن جميع الإجراءات المتبعة لتسديد الأقساط الشهرية في السكن العمالي تعامل بشكل خاص بحيث يسدد العامل عند استلامه المنزل 10 بالمئة من قيمة المسكن والباقي يسدد تقسيطاً على مدى 25 سنة.