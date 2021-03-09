تحقيقات حول امتحان الصيدلة الموحد.. وقرارات ستعلن بداية الأسبوع القادم

كشفت ادارة مركز القياس والتقويم بخصوص امتحان الصيدلة الموحد الجاري في 27 /2/2021 ، بأنه يجري استقصاء ومتابعة جميع الملابسات بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية منذ 3/3 /2021.



هذا ويأتي توضيح المركز بعد ما تم تداوله على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بعملية “توقع” معلنة لأكثر من ٧٠ سؤالاً مع أجوبتها قبل ٢٤ ساعة من الامتحان المعياري الوطني لطلاب الصيدلة وذلك من أصل 120 تم تداولها بين مجموعة من الطلاب وذلك بعد القيام بدورة “كورس” لدى أحد المعيدين وجاء جزءا من الأسئلة والأجوبة في الامتحان مطابقة تماماً للأسئلة المسربة (حسب ما يتم الحديث عنه).



وقالت ادارة المركز: نثمن جهود الطلاب الذين اجتهدوا في هذا الامتحان ونقدر حرصهم وتعاونهم مع فريق المركز للوصول للإجراء المناسب الذي يصب في مصلحتهم.



وكشفت بأنه سيجري الإعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات فور صدورها، وسيتم إعلامهم بالقرارات التي تتخذ بهذا الخصوص مع بداية الأسبوع القادم، مع الإشارة إلى أن الامتحانات الوطنية للهندسة المعلوماتية وهندسة العمارة ستجري في مواعيدها المحددة.





الوطن