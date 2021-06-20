تحصيل 737 مليون ل.س خلال شهر من تعديل رسوم الخدمات العقارية

كشف مدير المصالح العقارية وضاح قطماوي، عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية، منذ بدء تنفيذ القانون 17 لـ2021 في أيار الماضي، الذي قضى باستيفاء رسوم الخدمات العقارية وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.



وأوضح قطماوي أن زيادة إيرادات رسوم الخدمات العقارية تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات وإيرادات الخزينة، وأكد العمل على إعادة إطلاق مشروع أتمتة المصالح العقارية الذي انطلق في 2014 ثم تباطأ العمل به بسبب الحرب، وفقاً لوكالة "سانا".



وفي 23 نيسان الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 لـ2021، القاضي بتعديل رسوم الخدمات العقارية ليتم استيفاؤها وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.



وجاء صدور القانون بعد أسابيع من صدور القانون 15 لـ2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، لتصبح وفق القيمة الرائجة حالياً للعقارات، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986.