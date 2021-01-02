تحرير سائق تكسي مختطف طُلب من ذويه فدية 35 ألف دولار

تمكنت الجهات المختصة في حمص بالتعاون مع الأهالي من تحرير سائق التكسي المخطوف “علي اسكندر” وإلقاء القبض على عصابة الخطف في منطقة السعن التابعة لمدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.



وأفاد مصدر خاص في الجهات المختصة في حمص بأنه بالتعاون مع الأهالي تم تحرير سائق التكسي المخطوف “علي عبدالكريم اسكندر” في منطقة السعن التابعة لمدينة تلبيسة بعد عدة أيام على اختطافه مع سيارته نوع “كيا ريو” عمومي، مبيناً أن الخاطفين قاموا باستدراج المخطوف “علي” من الكراج الشمالي عبر الطلب منه ليقلهم إلى وجهتهم في منطقة السعن حيث تم احتجازه في إحدى المزارع.



وأوضح المصدر أن الخاطفين تفاوضوا مع ذويه طالبين فدية مبلغ 35 ألف دولار أمريكي موضحاً أنه من خلال المتابعة الدقيقة والتحري تم مداهمة وكر العصابة المسلحة الخاطف في إحدى مزارع منطقة السعن في ريف حمص الشمالي وإلقاء القبض على جميع أفرادها وتحرير المخطوف وإعادة سيارته لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة مع أفراد العصابة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا الجزاء العادل .



يذكر أن المحرر “علي إسكندر” من مواليد عام 1989 وكان اختطف صباح يوم الإثنين 28 /12 / 2020 وهومن سكان حي وادي الدهب بمدينة حمص ويعمل سائق تكسي أجرة.



كما تجدر الإشارة إلى أنه تصل عقوبة خطف الاشخاص إلى السجن المؤبد والإعدام بناء على أحكام الدستور السوري وفقا للمرسوم التشريعي 20 لعام 2013.



أسامة ديوب