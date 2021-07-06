تحرير الدين من السياسة وإغلاق سقيفة بني ساعدة

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تلاشت النسخ الأصلية من الأديان الإبراهيمية القديمة وحلت مكانها المذاهب المتوالدة عنها بشروحها التي وضعها الفقهاء والكهنة والحاخامات بما يناسب كياناتهم السياسية آنذاك فصار لدينا نسخة مسلم شيعي وأخرى سنية أو زيدية، ولدينا مسيحي أرثوذوكسي أو بروتستانتي أو كاثوليلكي، ويهودي محافظ أو إصلاحي أو أرثوذوكسي، بحيث يمكننا القول إن الأديان تحورت على يد فقهائها وأصبحت منتجاً بشرياً - إلهياً مشتركاً، بعدما باتت تفاسير الفقهاء تشارك النص الإلهي في صفة القدسية، كما أن تفسير النص القدسي بات يحمل قدراً كبيراً من الأنسنة. غير أن المسلمين اليوم أكثر من غيرهم مازالوا رهينة الخلافات السياسية التي أنتجت مذاهبهم وعطلت حيويتهم الروحية المطلوبة ودفعتهم نحو كراهية الآخر بدلاً من حبه في الله بكونه: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، حسب تصنيف الإمام علي للناس.

فكما هو معروف بعد وفاة الرسول الأكرم نشب النزاع السياسي بين المسلمين، وارتدت الكثير من القبائل، ودخلت عائلات قريش والمهاجرين والأنصار في نزاع على الحكم وراح كل طرف يبحث عما يعزز أحقيته في خلافة الله على أرضه، فتم تلفيق الكثير من الروايات بشأن ذلك وكلها دخ