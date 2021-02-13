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تحركات عسكرية بريطانية مفاجئة على الحدود السورية اللبنانية

كشفت صحيفة “التايمز” في تقرير لها عن إرسال بريطانيا دعم عسكري إلى لبنان لمساعدتها- بحسب زعمها- في حراسة حدودها مع سوريا.


 وقالت الصحيفة إن بريطانيا أرسلت 100 عربة مصفحة وفريقًا من المظليين للبنان، للمساعدة فيما اسمته حراسة الحدود مع سوريا.

وأضافت أن الغاية الرئيسية من هذه المساعدات تتمثل بوقف الإرهابيين والمخدرات والسلاح من الوصول إلى أوروبا عبر لبنان.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال سير جون لورمير، المسؤول الدفاعي البريطاني البارز قوله إن تعزيز أمن لبنان سيساعد على منع انتشار الحرب السورية خارج حدودها ويجعل بريطانيا آمنة.


يذكر ان سوريا لم تحصل على اية مساعدة من البلدان الغربية لمواجهة الجماعات المسلحة الإرهابية التي تسببت بدمار البلد وفي المقابل فرضت تلك البلدان عقوبات جائرة ادت الى تجويع الشعب السوري.