تحذيرات من موجات تسونامي على سواحل سوريا

نقلت مواقع مختصة بالطقس والمناخ عن المفوضية الأوروبية للإنذار المبكر للتسونامي أن سواحل سوريا ولبنان معرضة في الساعات القادمة لموجات تسونامي "إرتفاع موج" بسبب تأثيرات الزلزال الذي ضرب تركيا يوم أمس.



ونشرت صورة تظهر سواحل سوريا ولبنان ضمن المناطق التي يتم تحذيرها فيها من حدوث موجات تسونامي، بتأثير ضعيف للمتوسط، حيث قالت إن "الساعات القادمة قد تلامس بعض الموجات المتر لمتر ونصف".



وذكرت المواقع إن سوريا ولبنان يتم تحذيرها للمرة الأولى من موجات مد عالية، وذلك لوقوع سواحلها في منطقة بحار مغلقة، غير مكشوفة مثل المحيطات.



وكان زلزال بقوة 7،7 ضرب منطقة إزمير، أدى إلى وقوع 20 قتيلاً وأكثر من 750 جريحاً، إضافة إلى دمار واسع في الأبنية والممتلكات.



وذكرت وسائل إعلام إن الزلزال تسبب بحدوث موجات تسونامي على سواحل تركيا واليونان، وأشارت وكالة الأنضول التركية إلى إصابة شخص على الأقل جراء تسونامي جزئي اجتاح منطقة سفري حصار المطلة على بحر إيجه.