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تحديد موعد صرف المكافأت للمسرحين القدامى في حمص

أوضح الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن فرع الصندوق في محافظة حمص ومديرية المالية فيها أعلنت جاهزيتها لبدء صرف المكافآت المالية الشهرية للمسرَّحين ضمن برنامج دعم وتمكين المسرَّحين من خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية ، للمرحلة الأولى ، وهم المسرَّحون القدامى المسجلون ببرنامج دعم وتمكين المسرَّحين العام الماضي . 


ويتم صرف المكافآت المستحقة اعتباراّ من يوم غد الاثنين السابع من كانون الأول الجاري من مديرية مالية حمص وفق الدفعات المحددة لصرف المكافأة . وحسب المسرَّحين المستفيدين منها حيث يتم صرف المكافأة التاسعة للدفعة العاشرة والمكافأة الرابعة للدفعة الحادية عشرة . 


وأكد الصندوق على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء القفازات والكمامة واتباع التعليمات الصحية . إضافة إلى التباعد المكاني خلال عملية قبض المكافأة وتجنب الازدحامات ، وذلك حرصاً على السلامة والصحة العامة وتجنب مخاطر فيروس كورونا . 


ويذكر أن المبلغ المستحق للمكافأة الشهرية يبلغ خمسة وثلاثين ألف ليرة ويصل عدد المكافآت الشهرية للمسرَّح اثني عشرة مكافأة مالية وفق مانص عليه برنامج دعم ، وتمكين المسرَّحين من خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية ويتم استلام المكافأة بشكل شخصي حصراً من قبل المسرَّح ، ولايقبل أي نوع من أنواع الوكالات العامة أو الخاصة أو القانونية ، ويجوز الاحتفاظ من قبل المسرَّح بثلاث مكافآت شهرية متتالية كحد أقصى للمسرَّح الذي لم يستلمها ، وفي حال مراجعة المسرَّح بعد هذه الفترة المديرية المالية لايسلم المكافأة المتراكمة لتاريخه إلا بعد موافقة مديرية المالية بكتاب من فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في المحافظة المعنية