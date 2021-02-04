تحديد موعد توزيع المواد المقننة للدورة القادمة

اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية او استهلاكية والخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.



وقال خلال اجتماع لمديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات لن نسمح بان يكون سعر أية سلعة في صالات المؤسسة السورية للتجارة أغلى من سعر مثيلاتها في اسواق القطاع الخاص.



ودعا مديري الفروع إلى التأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الاسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن واسلوب العرض وألية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الاسعار بشكل بارز وواضح والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع وايجاد مبادرات وعروض تشويقية و أليات تساهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات ومتابعة مواعيد بدء عمل الصالات وساعات اغلاقها .



وحذر الوزير البرازي من أنه سيتم أعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد ومعالجة الاخطاء أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون وعمل فرعه بشكل صحيح



وشدد على الاسراع بتكثيف ارسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة السكر والارز عبر البطاقة الالكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ مؤكدا على بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والارز والشاي بالسعر المحدد والمقرر كشكل من أشكال التدخل الايجابي وان تكون نوعية المواد وفق أفضل المواد والشروط المطلوبة



كما أكد على البدء بتوزيع المواد المقننة للدورة القادمة من بعد الحادي عشر من شهر شباط الحالي مباشرة وان تنجز عملية توزيع المواد خلال ٤٥ يوما وبأعلى النسب في التنفيذ.