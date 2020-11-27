تحديد أسعار النقل في محافظة دير الزور

أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور مسؤول قطاع النقل مضحي المحيميد أنه بناءً على اقتراح لجنة تحديد الأسعار التي تم التصديق عليها من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور، والمتضمنة تحديد أسعار نقل التكاسي ضمن المدينة بحيث تصبح من حي إلى حي داخل المدينة 600 ليرة ، ومن مركز المدينة إلى مشفى الأسد – الجامعة 800 ليرة ، ومن مركز المدينة إلى حي هرابش 1000 ليرة ، ومن حي القصور أو الثورة إلى الحميدية أو العمال أو الشيخ ياسين 800 ليرة.



وأضاف المحيميد بأنه تم كذلك تحديد أسعار النقل على الخطوط العاملة بين المدينة والريف لتصبح بالنسبة للخط الغربي : عياش 75 ليرة ، حوايج زغير – خريطة 175 ليرة ، الشميطية- المسرب 225 ليرة ، الطريف 275 ليرة ، البويطية 300 ليرة ، التبني 325 ليرة ، القصبي – معدان عتيق 600 ليرة.



أما بالنسبة للخط الشرقي فتكون: المريعية 125 ليرة ، العبد- موحسن 150 ليرة ، البوليل 275 ليرة ، الطوب – سعلو – الزباري 300 ليرة ، بقرص فوقاني 325 ليرة ، بقرص تحتاني 350 ليرة ، الميادين 400 ليرة ، محكان 450 ليرة ، الدوير 725 ليرة ، القورية 475 ليرة ، العشارة 500 ليرة ، صبيخان 625 ليرة ، الصالحية 725 ليرة ، الجلاء 775 ليرة ، البوكمال 1200 ليرة.



أما أجرة نقل أسطوانة الغاز المنزلي ضمن المدينة 250 ليرة ، إلى الميادين 450 ليرة ،وإلى البوكمال 950 ليرة ، وإلى الخط الغربي 650 ليرة ، و إلى الريف الشمالي 450 ليرةوتمنى المحيميد من المواطنين التعاون وضرورة العمل على تقديم الشكوى لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حال طلب منهم سعراً أكثر من التعرفة المحددة.



ومن جانب آخر ، صدق المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور برئاسة محافظ دير الزور فاضل نجار خلال اجتماعه الأخير على عدد من المشاريع منها: تنفيذ مشروع مد مجبول زفتي للخط الغربي خارج المخطط التنظيمي ، وتنفيذ مشروع تسوية وتعبيد طريق الزوية في بلدة الطريف بريف المحافظة الغربي ، وعقد تجهيز مركز تحويل 630 ك ف أ للمنطقة الصناعية القديمة ، وعقد إكساء صالتين مع بهو الدخول في الطابق الأول لسوق الكوخ بمدينة دير الزور ، وتصديق محضر اجتماع لجنة تحديد الأسعار والذي تضمن أسعار العديد من الخدمات من خياطة وحلاقة والغسيل والكوي والنقل .