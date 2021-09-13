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تجّار ومروجي مخدرات بقبضة العدالة

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على أربعة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة في دمشق وريفها وصادر 17 كيلوغراماً من مادة الحشيش وألف حبة كبتاغون مخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية، أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق تمكن من توقيف شخص في منطقة معربا بريف دمشق بحوزته عشرة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وشخص آخر في منطقة باب توما بدمشق ومعه حقيبة تحتوي على أربعة كيلوغرامات وخمسمئة غرام من مادة الحشيش المخدر.

كما ألقى الفرع وفقاً للداخلية القبض على شخصين في منطقة جرمانا بريف دمشق الأول أثناء حيازته وترويجه 2.3 كيلوغرام من مادة الحشيش وألف حبة كبتاغون مخدرة و2 غرام من مادة الماريغوانا المخدرة والثاني أوقف بعد تفتيش منزله والعثور على كيلوغرام ومئة غرام من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها والمتاجرة فيها مشيرة إلى مصادرة المواد المخدرة واستمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.