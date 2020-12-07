معدات عسكرية ولوجستية إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية بريف الحسكة
جيفري يعترف بأن هدف قوات الاحتلال الأمريكي منع الدولة السورية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها
المقداد في زيارة رسمية لإيران يجري خلالها محادثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية
ضمن هذا الشرط.. إعفاء الفقراء السوريين من تصريف الـ 100 دولار للراغبين بالدخول إلى سورية
الحسكة.. مليون شخص بلا ماء ولا كهرباء
الجيش يعزز انتشاره على خطوط الاشتباك استعداداً لأي عمل عسكري بالقرب من طريق M4
قصف تركي على قرى في ريف الحسكة الشمالي
قصف تركي يستهدف منازل المدنيين في ريف الرقة
الجولة الرابعة من محادثات جنيف تُختتم بتحديد موعد للجولة الخامسة
ضحايا مدنيون جراء صراعات داخلية بين مسلحي تركيا شمال حلب
الكزبري: الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور ناقشت المبادئ الوطنية وعودة اللاجئين
إصابة شخص جراء انفجار لغم في الغوطة الشرقية
التاريخ السوري يباع في تركيا
لجنة مناقشة الدستور تواصل اجتماعات الجولة الرابعة في جنيف
تركيا تنشئ نقطة مراقبة جنوب إدلب

تجديد الاتفاق بين جمعية الصاغة والمالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي

أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عن تجديد الاتفاق مع وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الحالي.

وأوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي، بحسب “الثورة”، أن “جمعيات الصاغة أبرمت اتفاقاً سابقاً مع وزارة المالية انتهى في 30 تشرين الثاني الفائت، قبل أن يتفق الطرفان على إبرام اتفاق جديد مدته شهر ريثما تتبين الأمور المتعلقة بحجم المبيعات”.

وأضاف جزماتي، أن “مبيعات أسواق دمشق لا تتجاوز 3500 غرام يومياً”، مبيّناً أن “معظمها ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية”.

وأوضح جزماتي، أن “المبيعات تتطور ويزداد حجمها لكن ببطء لا يتوافق مع المواسم التي تمرّ بها المهنة”.

وجرى آخر اتفاق بين الصاغة والمالية حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي في أيلول الماضي، ونص على دفع الصاغة 82 مليون ليرة شهرياً لمدة 3 أشهر، أي من مطلع أيلول 2020 ولنهاية تشرين الثاني 2020، بمجموع 246 مليون ليرة عن الثلاثة أشهر.