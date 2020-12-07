تجديد الاتفاق بين جمعية الصاغة والمالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي

أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عن تجديد الاتفاق مع وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الحالي.



وأوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي، بحسب “الثورة”، أن “جمعيات الصاغة أبرمت اتفاقاً سابقاً مع وزارة المالية انتهى في 30 تشرين الثاني الفائت، قبل أن يتفق الطرفان على إبرام اتفاق جديد مدته شهر ريثما تتبين الأمور المتعلقة بحجم المبيعات”.



وأضاف جزماتي، أن “مبيعات أسواق دمشق لا تتجاوز 3500 غرام يومياً”، مبيّناً أن “معظمها ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية”.



وأوضح جزماتي، أن “المبيعات تتطور ويزداد حجمها لكن ببطء لا يتوافق مع المواسم التي تمرّ بها المهنة”.



وجرى آخر اتفاق بين الصاغة والمالية حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي في أيلول الماضي، ونص على دفع الصاغة 82 مليون ليرة شهرياً لمدة 3 أشهر، أي من مطلع أيلول 2020 ولنهاية تشرين الثاني 2020، بمجموع 246 مليون ليرة عن الثلاثة أشهر.