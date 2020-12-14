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تجدد الاستهدافات ضد ميليشيا “قسد” تخلّف إصابات في صفوفها

شهدت منطقة شرق الفرات العديد من الاستهدافات لميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي، تسببت بإصابة العديد منهم.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية أنه استهدف مسلحون مجهولون سيارة عسكرية تابعو لميليشيا “قسد” بالأسلحة الرشاشة، وذلك على طريق الخرافي جنوبي الحسكة، ما تسبب بإصابة عدد منهم.

وفي ريف دير الزور انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لـ”قسد” في محيط مدينة البصيرة شرق دير الزور ما أدى إلى إصابة عدد من المسلحين وتدمير السيارة.

كما قُتل مسلحان اثنان بهجوم بالأسلحة الرشاشة على نقطة تابعة لـ “قسد” في بلدة ذيبان، فيما قتل مسلح آخر برصاص مجهولين قرب المحطة الثانية في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وفي الحسكة أشارت مصادر محلية إلى أن عدداً من مسلحي ميليشيا “قسد” أصيبوا جراء استهداف مجهولين بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة للميليشيا على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها “قسد” شرقي الفرات السوري ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات ضد ممارسات ميليشيا “قسد”، حيث تظاهر قبل يومين العشرات من أبناء عشيرة الشعيطات في بلدة أبو حمافي في ريف دير الزور الشرقي.