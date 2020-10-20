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تجار الأخشاب تحركوا إلى المناطق المتضررة جراء الحرائق.. ورئيس اتحاد الفلاحين: لن نسمح لهم

دعا رئيس اتحاد الفلاحين كل من تضررت أراضيهم جراء الحرائق الأخيرة ألا يسمحوا لأي شخص استغلال أوضاعهم لمصالح شخصية، كاشفاً   أن هناك تجار أخشاب بدؤوا بالتوجه إلى المناطق المتضررة لشراء الأخشاب، «ولن نسمح لهم بذلك، ويجب على الفلاحين ألا يقطعوا أي شجرة قبل شهر».

وبيّن أنه سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتقديم الغراس مجاناً للفلاحين حسب الحاجة، وسيتم إعطاء مهلة شهر قبل البدء بزراعة الغراس لسقاية الأشجار لأن هناك البعض منها قد يكون ضررها جزئياً.

وتم تخصيص 500 مليون ليرة من اتحاد الفلاحين بالاتفاق مع الإدارات المحلية لتوزيعها على المحافظات المتضررة لإعادة زراعة الأراضي حسب واقع الحال، لأن لكل قرية خصوصية بالتعاطي معها.

 



«الوطن»