تايلاند: تزويج طفلين توأمين .. اعتقاداً بأنهما "عاشقين في حياة سابقة"

شهدت تايلاند حادثة زواج غريبة بين شقيق وشقيقته التوأم، حيث تم تزويج التوأمين البالغين من العمر 5 سنوات، وذلك للاعتقاد بأنها كانا عاشقين في حياة سابقة عاشاها في الماضي.وأقيم حفل زفاف واشيراويت بي موسيكا وشقيقته رينرادا بريم، في منزلهما الواقع بمحافظة ناخون سي ثامارات، الأسبوع الماضي.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اتبع والدا التوأم، تعاليم دينية بوذية خاصة بهما، تدعي أن جميع التوائم يولدون من حياة سابقة، كانوا فيها عشاقا، ولم تتوج علاقاتهم بالزواج.



ويعتقد والدا التوأم أن عدم تزويجهما في أقرب فرصة، سيجعل الحظ السيء يصاحبهما طيلة حياتهما.



وتبع حفل زفاف التوأم، احتفال تايلندي تقليدي تخللته رقصات، كما قدّم الأقارب هدايا للعريسين.