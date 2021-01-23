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بينها دبابات “تي 72″… الجيش يحشد قوات مدرعة جنوبا

رصدت كاميرات التصوير أرتالا من الجيش العربي السوري تتجه نحو الجنوب، ومن بين الآليات المرصودة كانت دبابات “تي 72”.

 نقل موقع “روسكايا غازيتا”، أمس الجمعة، صورا تم نشرها على الشبكات الاجتماعية تظهر أرتالا تابعة للجيش العربي السوري حيث لوحظ نقل “دبابة تي 72 إم 1” مع حماية إضافية وهي تتوجه إلى درعا جنوبي سوريا وفقا لهذه الصفحات.
ورصدت العدسات ما مجموعه سبع وحدات من المركبات المدرعة المنقولة على شاحنات. من بينها خمس دبابات حديثة، واحدة عادية “72” مع مجموعة من الإجراءات المضادة الإلكترونية الضوئية.

كما كان في القافلة شاحنة “زيل 131” وعدة حافلات صغيرة مع أفراد.

وقد أعيد نشر المركبات، التي، على ما يبدو، خضعت للإصلاح مؤخرًا. حيث تم تركيب مجموعات جديدة من الحماية الإضافية عليها، في شكل حاويات فولاذية خاصة مع حشو، وشاشات شبكية مضادة للتراكم. لعمل ممرات في الأنقاض، وتم تثبيت كباش خاصة في المقدمة.
وبحسب الصحيفة يتم تنفيذ هذه التحسينات في الدبابات في ورش مجمع النخبة الواقعة في مدينة عدرا.

​تم استخدام هذه الدبابات لعدة سنوات في معظم العمليات القتالية ضد الجماعات الإرهابية. حيث إنها كقاعدة عامة، تقاوم بنجاح الضربات ليس فقط من قذائف صاروخية مختلفة، ولكن أيضًا من صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

يذكر أن محافظة درعا الواقعة جنوبي سوريا تشهد تصاعدا في العمليات الإرهابية ضد عناصر الجيش السوري التي تؤدي لمقتل العديد من العناصر بشكل مستمر.