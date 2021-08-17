بينها جبنة التمر والكاجو … وقف استيراد 24 مادة 6 أشهر

أصدرت وزارة “الاقتصاد والتجارة الخارجية” قراراً يقضي بإيقاف استيراد عدد من السلع ووقف منح الموافقات اللازمة لاستيرادها.



وشمل قرار وقف الاستيراد كلاً من “جبنة الشيدر، اكسسوارات الموبايلات، مكبرات الصوت، عدادات النقود، الجوز، اللوز، الكاجو، الزبيب، المكيفات المنزلية، أجهزة العلاج الفيزيائي، المواسير والأنابيب المعدنية، زوايا ومبسطات الحديد، الباصات والميكروباصات، الزيوت والشحوم المعدنية للسيارات، السيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام، السيراميك، الغرانيت الطبيعي وأحجار النصب والبناء، الترابيع والبلاط، مكعبات الفسيفساء، القطع الخزفية المشغولة، التمر، الهواتف”.



ونص القرار على أن يتم وقف استيراد البضائع المذكورة لمدة 6 أشهر من تاريخ آب الجاري على أن يتم استكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة أو الواصلة من المواد المذكورة في القرار بمدة لا تتجاوز الشهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار.



وعدّلت وزارة الاقتصاد في تعميم آخر مدة إجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح 3 أشهر اعتباراً من تاريخ منحها مع إمكانية التمديد لمرة واحد بالنسبة لإجازات المواد الممنوحة التي يتم تمويلها من المصارف العامة.



وأشار التعميم إلى أنه سيتم اعتبار مدة الإجازات الممنوحة سابقاً 3 أشهر من تاريخ منحها على أن يتم منح شهر إضافي لها، فيما تبقى مدة الإجازات وموافقات الاستيراد بالنسبة للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة 6 أشهر وفقاً للتعميم.