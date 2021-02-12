بين “الصفر” و “الإحالة للقضاء”.. تعرف على عقوبات المخالفات الامتحانية في الجامعات السورية

قال مصدر مطلع في جامعة تشرين إن “عقوبة المخالفات الامتحانية تترواح بين درجة صفر وإنذار وصولاَ للفصل النهائي والإحالة للقضاء”.



وتابع المصدر: “يعاقب الطالب بالفصل النهائي والإحالة للقضاء في مخالفات انتحال الشخصية والتزوير إضافة لوجود موبايل وسماعة بلوتوث”.



وأكد على أن: “عقوبة الحرمان تتطبق على الطالب الجامعي في حال كان منتحل الشخصية شخص من خارج الجامعة ويحال الاثنين للقضاء، أما في حالة طالبي جامعة يقدم أحدهما عن الآخر، فيفصلا نهائياََ مع إحالتهما للقضاء”.



وأضاف: “كل طالب يحاول الغش بأية صورة أو يضبط وهو في حالة غش ضمن قاعة الإمتحان، يتم إخراجه من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياَ في المقرر”.



وقال: “في حال كان الطالب متخرجاَ وتبين بالدلائل والإثباتات أنه نجح بمادة ما أو عدة مواد، في الامتحانات خلال سنوات دراسته، فتتم ملاحقته وتُسحب الشهادة الجامعية وتتم إحالته للقضاء المختص”.



وأضاف: “يعطى الطالب عقوبة الصفر لمخالفات الشغب، أو تبديل نموذج، أو علامة فارقة، أو شطب الإسم والرقم، أو وجود موبايل مغلق دون سماعة وعدم تسليم الورقة الامتحانية”.



وأردف: “يعاقب الطالب بحرمانه من دورة واحدة لمخالفات تمزيق الورقة الامتحانية، أخذ أوراق أسئلة مؤتمتة، تبادل وسيلة غش في القاعة ووجود موبايل مغلق مع سماعة غير موصولة”.



وأضاف: “يحرم الطالب دورتين امتحانيتين في مخالفات الكتابة على اليد، كتابة على المقعد، قصاصة ورقية، كتابه على الآله الحاسبة وتبديل الأوراق الامتحانية بقصد النقل”.

يذكر أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على شخص يمتهن تقديم الامتحانات الجامعية نيابةَ عن الطلاب مقابل المال وتم إحالته للقضاء المختص.





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