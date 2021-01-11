بيلوسي: سنبدأ إجراءات عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأحد عن البدء بإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال هذا الأسبوع.



ونقلت وسائل إعلام عن بيلوسي قولها إنّ مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الإثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل 25 للدستور الأميركي، الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس، إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية.



وأضافت المسؤولة الأمريكية أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة".



وتابعت: "من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا، يتعين علينا التصرف بشكل عاجل لأن هذا الرئيس يشكل خطراً وشيكاً على كلاهما".



وتأتي دعوة بيلوسي إلى البدء بمشاورات عزل ترامب، بعد معلومات متداولة عن طرح فكرة عزل ترامب للنقاش بين المشرعين الجمهوريين، من بينهم نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو.



وفي حال اتخذ قرار العزل، فإنه يقضي على أي آمال لدى ترامب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة 2014.