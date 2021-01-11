بتغطية من “أباتشي” أمريكية.. “قسد” تنقل العشرات من مسلحي “داعش” المعتقلين في الحسكة إلى سجن آخر
تعزيزات عسكرية كبيرة للقواعد الأمريكية في دير الزور و الحسكة
محاولات انتحار ووفيات بـ “السل” في معتقلات “قسد” في الحسكة
استشهاد طفل وإصابة والدته باعتداء الاحتلال الأمريكي على بلدة العزبة بريف دير الزور
هجومٌ جديد لمسلحي تركيا على منبج
العثور على رئيس المجلس السوري التابع لقسد مقتولا مع ابنه شرق سوريا
انفجار سيارة نقل في معبر نصيب الحدودي
وزارة الخارجية تؤكد التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري
التوصل لاتفاق تهدئة بين الجيش العربي السوري و “قسد” في القامشلي
حالات القتل لمتعاونين مع “قسد” تتصاعد في مخيم الهول
فقدان أكثر من ألف إمرأة وفتاة في عفرين بعد العملية التركية
أربع عمليات اغتيال في درعا في أقل من 24 ساعة!
مصدر عسكري: وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها
تنظيم الد ولة يتمكن في البادية.. و”حراس الدين” يكسر الطوق
هجوم صاروخي يستهدف صهاريج نفط مسروق شرقي سوريا

بيلوسي: سنبدأ إجراءات عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأحد عن البدء بإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال هذا الأسبوع.

ونقلت وسائل إعلام عن بيلوسي قولها إنّ مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الإثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل 25 للدستور الأميركي، الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس، إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة".

وتابعت: "من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا، يتعين علينا التصرف بشكل عاجل لأن هذا الرئيس يشكل خطراً وشيكاً على كلاهما".

وتأتي دعوة بيلوسي إلى البدء بمشاورات عزل ترامب، بعد معلومات متداولة عن طرح فكرة عزل ترامب للنقاش بين المشرعين الجمهوريين، من بينهم نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو.

وفي حال اتخذ قرار العزل، فإنه يقضي على أي آمال لدى ترامب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة 2014.