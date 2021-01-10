بيلوسي: ترامب مختل وخطير وطالبنا بإجراءات لمنعه من شن ضربة نووية

بالتزامن مع أحداث الشغب الأخيرة التي حصلت في الكونغرس الأمريكي، أفادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الجمعة، بأنها تحدثت مع الموظفين المسؤولين في البيت الأبيض، بشأن اتحاذ إجراءات احترازية، لمنع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية.



ووصفت بيلوسي، ترامب بـ “الرئيس المختل”، وفقاً لوكالة “رويترز”، معتبرة في الوقت ذاته أنه “أكثر خطورة على البلاد في هذه الفترة”.



وقالت: “تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ الاحتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية، أو تنفيذ ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض”، مضيفة: “وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب، قد يكون أمراً في منتهى الخطورة.. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي، من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا”.



من جهة أخرى، أعلن ترامب في سابقة وُصفت بـ “التاريخية”، عن عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني الجاري”.



وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الفائت، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من قبل أنصار ترامب، وذلك رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي، جو بايدن، مع الإشارة إلى أن هذه الأحداث تسببت بمقتل 4 من المتظاهرين، وضابط في شرطة الكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخص من الذين اقتحموا المبنى.



جدير بالذكر أن حساب ترامب على موقع “تويتر” تم إغلاقه بشكل نهائي، تحسباً من تحريض إضافي على العنف، ما دفع ترامب باتهام الموقع بـ “التآمر لإسكاته”.