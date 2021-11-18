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بيلاروس : طيران الناتو يكثف طلعاته على قرب حدود البلاد

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إنها سجلت زيادة في كثافة تحليقات طائرات الاستطلاع والطيران المقاتل لدول الناتو بالقرب من حدود البلاد.


وأكدت الوزارة، أنها ترى في ذلك تصعيدا إضافيا للوضع في المنطقة.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في الوقت الحالي، تمكنت وسائط الاستطلاع الإلكتروني والرادارات في جيشنا، من تسجيل زيادة مستمرة في كثافة طلعات الاستطلاع والطيران القتالي للدول الأعضاء في الناتو على طول حدود دولة جمهورية بيلاروس، بما في ذلك في المجال الجوي لأوكرانيا".

ووفقا لوزارة الدفاع البيلاروسية، خلال الفترة الأخيرة تضاعف العدد الإجمالي لطلعات طيران دول الناتو قرب حدود بيلاروس.

وقالت الوزارة، إن "هذه الحقائق تؤكد تكثيف النشاط العسكري بالقرب من حدودنا، وتشهد على زيادة تصعيد الوضع حول جمهورية بيلاروس".
إضافة إلى ذلك، تستمر دول الناتو في الاستخدام النشيط لطائرات الاستطلاع بدون طيار.

وأضافت الوزارة: "الحد الأدنى لمسافة تحليق طيران الناتو عن حدود الدولة مع جمهورية بيلاروس، يبلغ 15-20 كيلومترا".

 


المصدر: نوفوستي