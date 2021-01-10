بيع نصف كيلو كرز في اليابان بـ10 آلاف دولار

بيع نصف كيلو من الكرز الطازج (500 غ) في محافظة “ياماغاتا” اليابانية مقابل 9.8 ألف دولار أو ما يعادل نحو مليون ين ياباني وذلك خلال أول مزاد للفاكهة الحمراء في العام الجديد.



وبحسب “اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية” في اليابان فإنه تم بيع صندوق يضم عشرات الثمار من نوع كرز يدعى “ساتونيسيكي” المعروف بمقاومته للرطوبة.



وأوضح الاتحاد أن السعر المرتفع لهذا النوع من الكرز يعود لتقنية زراعته، حيث تنمو أشجار الكرز في أواني خاصة، ويتم وضعهم في الثلاجة ثم نقلهم إلى دفيئة (غرفة زجاجية تحمي النبات من البرد) من يونيو (حزيران) إلى مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تحافظ الدفيئة على درجة حرارة تصل 25 درجة نهاراً و13 درجة ليلاً.





ويزرع صنف الكرز “ساتونيسيكي” في مدينة “تيندو” اليابانية، وتعتبر محافظة “ياماغاتا” مورداً تقليدياً لأحد أطيب أنواع الكرز في اليابان، كونها تمثل 75% من إجمالي الكرز المنتج في البلاد.



ويتوافد آلاف اليابانيين خلال فترة فصل الربيع إلى المنتزهات للاستمتاع بمنظر أزهار الكرز، الذي يعد مشاهدته تقليد سنوي هناك، حيث يتناول بعضهم الطعام في الطبيعة.



ويرمز الاحتفال بمشاهدة أزهار الكرز في الثقافة اليابانية إلى هشاشة الحياة وطابعها العابر، إذ أن هذه الزهور لا تستمر سوى أسبوع واحد قبل أن تتناثر لتنمو الأوراق الخضراء مكانها.