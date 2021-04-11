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بيسكوف: لا أحد يقبل احتمال اندلاع حرب مع أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم بأنه لا أحد يقبل احتمال اندلاع حرب مع أوكرانيا مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده لن تقف على الحياد حول مصير الناطقين بالروسية جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بيسكوف اليوم “لا أحد سيتحرك نحو الحرب ولا أحد يقبل على الإطلاق احتمالية مثل هذه الحرب مع أوكرانيا” لافتاً إلى أنه “لا أحد أيضاً سيقبل باحتمالية اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا”.

وأوضح بيسكوف أن “روسيا لم تكن جزءاً من الأحداث في منطقة دونباس” مؤكداً في الوقت نفسه “أنها لن تظل على وضع الحياد فيما يخص مصير الناطقين بالروسية الذين يعيشون جنوب شرق أوكرانيا”.

وأضاف “حينما نستمع إلى تصريحات من كييف كثيراً ومن مستويات مختلفة بأن إجراءات اتفاق مينسك بالفعل لا جدوى لها يسبب ذلك حيرة” مشيراً إلى أن “موسكو لديها بعض الخلافات حول دونباس مع ألمانيا و فرنسا لكن المواقف بشكل كبير متشابهة بهذا الخصوص”.

وأكد بيسكوف في وقت سابق أن وجود القوات الروسية في المناطق الحدودية القريبة من أوكرانيا ليس موجهاً ضد أحد وذلك على خلفية تصعيد جديد من حدة التوتر ومخاوف متزايدة من اندلاع جولة جديدة من الصر.اع العسكري جنوب شرق أوكرانيا حيث كثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة عملياتها ضد جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك.