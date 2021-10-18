بيدرسون : 4 مبادئ سوف تناقش خلال الاجتماعات الجارية حول الدستور السوري

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أمس الأحد، إنه "يوجد لدينا مبادئ واضحة سوف تناقش خلال الاجتماعات الجارية حول الدستور السوري".



وأشار بيدرسون في تصريحات أدلى بها أمس إلى وسائل الإعلام إلى أنه "اتفقنا على وضع 4 عناوين، وتجري صياغة نصوص تناقش خلال الأسبوع (الحالي). بالاستناد إلى هذا التفاهم، كلّي أمل في أننا سنتمكن من التقدم".



وأضاف: "توصلنا إلى توافق بين طرفي الحكومة والمعارضة على أننا لن نقوم في هذه الجولة بالإعداد للإصلاح الدستوري فقط، بل سنبدأ بعملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا".



وعبّر بيدرسون عن أمله في أن "نتمكن من التقدم" بناءً على هذه التفاهمات السابقة، قائلاً: "فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع يوم الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".

بيدرسون أشار رداً على سؤال للميادين إلى "وجود تفاهم لوضع 4 مبادئ دستورية لمناقشتها هذا الأسبوع، والمشاورات مستمرة على هذه المبادئ".



و توصّل رئيسي الوفدين الحكومي والمعارض الى تفاهم حول المبادئ الأربعة التي ستبحث خلال هذه الجولة من محادثات اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أنّ المبادئ الأربعة التي ستبحث في هذه الجولة هي السيادة والإرهاب (أو الهوية السورية) ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.



ووصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، المباحثات التي أجراها مع الحكومة السورية في دمشق، الشهر الماضي، بأنها "جيدة للغاية"، معرباً عن أمله في استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.



وتتألَّف المجموعة المصغَّرة من اللجنة الدستورية، التي تشكَّلت في أيلول/سبتمبر 2019، من 45 عضواً، يمثّلون بالتساوي الحكومة السورية و"المعارضة".