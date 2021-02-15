روسيا تحذّر مجدداً من استفزاز كيميائي يحضّر له المسلحون في إدلب
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
مفاوضات علنية مرتقبة بين الحكومة السورية و”قسد”
ضجة في شمال سوريا بعد ظهور العلم السوري على شحنة مساعدات تركية
الجعفري يؤدي اليمين نائبا لوزير خارجية سوريا
قاذفات استراتيجية نووية روسية الى سوريا؟
معادلة جديدة أمام القوات التركية في الشمال السوري
القبائل العربية تثور على قسد وممارساتها شمال سوريا
اشتباكات عنيفة بين فصائل ميليشيا “الجيش الوطني” التابع لتركيا في عفرين
غارات على مواقع لـ "النصرة" داخل إدلب
مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في منطقة الجزيرة
الكشف عن اتفاق استخبارات غربية مع تنظيم (داعش) لتنفيذ اعتداءات في سورية
تكتيك جديد للجيش في البادية
وزير تربية قسد يعتقل المدرّسين لتعليمهم المنهاج السوري.. تزامناً مع تخرج ابنه من جامعة تشرين!
سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر تجنيداً للأطفال

بيتكوين" تسجل رقماً قياسياً

واصلت عملة "البيتكوين" الرقمية نتائجها الإيجابية الصادمة، حيث وصلت قيمتها إلى قرابة 50 ألف دولار أميركي أمس الأحد.

وسجلت "البيتكوين" الواحدة 49.714.66 دولار، الأحد، قبل أن تعاود انخفاضها بوقت لاحق، محافظة على ارتفاع بلغ 4 في المئة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ودفع المستثمرون أسعار "البيتكوين" للارتفاع أواخر العام الماضي وبداية السنة الحالية، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في آذار 2020، ليضعف ذلك الدولار بشدة، ويزيد من جاذبية العملة الرقمية.

كذلك ساهم تبني عدد من العلامات التجارية البارزة في قطاعات مختلفة من الأعمال للعملة الرقمية إلى ارتفاع قيمتها، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير سلط الضوء على أسباب ازدهار "البيتكوين".