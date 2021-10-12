بيتكوين ترتفع لذروة 5 أشهر مع زيادة الإقبال على المخاطرة

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، الثلاثاء، عند أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار 2021، مع هدوء المخاوف التنظيمية بشأن حظر التعامل بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة.



وعند الساعة 9:21 (ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع بنسبة 1.19 بالمئة على أساس يومي إلى 57237 دولار.



وبلغت القيمة السوقية للعملة 1.084 تريليون دولار، بإجمالي 18.841 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.



وحققت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 14.94 بالمئة خلال الأسبوع الأخير حتى اليوم الثلاثاء.



في المقابل، انخفضت “إيثيريوم” ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 3.3 بالمئة إلى 3478 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 412.86 مليار دولار.



وهبطت بينانس كوين في تعاملات اليوم بنسبة 4.58 بالمئة إلى 401.75 دولار، فيما انخفضت عملة كاردانو بنسبة 5.37 بالمئة إلى 2.11 دولار.



وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، بدعم ارتفاع بيتكوين إلى 2.32 تريليون دولار، موزعة على 9800 ألف عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 412 منصة، حسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب”.

وتشهد بيتكوين ارتفاعات منذ شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام الكونغرس الأمريكي قبل أسبوعين، عندما نفى وجود نية لدى البنك المركزي لحظر العملات المشفرة.



ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.



الأناضول