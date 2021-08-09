بيتكوين ترتفع إلى أكثر من 44 ألف دولار

قفزت العملة المشفرة “بيتكوين” إلى ما فوق الـ44 ألف دولار، أمس الأحد، وفقًا لبيانات تداول بورصة “Binance”.



وبهذا يرتفع سعر “بيتكوين” بنسبة 1.79في المئة مسجلة 44.55 ألف دولار، وفقا لموقع “CoinMarketCap”.



وتوقع المحللون في بنك الاستثمار “جي بي مورغان” انخفاضا في سعر البيتكوين إلى 25000 دولار، كما برز احتمال خفض التحفيز الطارئ، وسط التعافي من الوباء، كعقبة محتملة أمام معظم استثمارات المضاربة، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.



وتتعرض العملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها لانتقادات دائمة من قبل الجهات المؤسساتية لاستعمالاتها غير المشروعة وأيضا بسبب عدم الكشف عن هوية مستعمليها ، فضلا عن سهولة استخدامها.



وأصبحت عملة البيتكوين، محور حديث أساسي على طاولة صناع القرار الرسمي، وحتى بين مجالس إدارات الشركات الكبرى والمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة لزيادة ثرواتهم، أو أولئك الذين يطاردون حلم الثراء السريع.