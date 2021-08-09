الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب
صناعي: هناك هجرة خيالية إلى مصر من الصناعيين لهذه الأسباب
نيوزويك : لا مؤشرات على انسحاب أمريكي قريب من سوريا
الجيش يدك الإرهابيين بسهل الغاب رداً على تسببهم بحرائق
السيد نصر الله: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات
مصادر صحافية :الولايات المتحدة تتّجه نحو الاحتفاظ بجنودها الموجودين في سوريا
الاحتلال الأميركي يسرقُ مزيداً من نفط الجزيرة
الحسكة خارج موسم القمح: الدعم الحكومي... أو الكارثة
انهيار الأمن في محافظة عكار ومناشدات لـتدخّل القيادة السورية
استشهاد 3 أطفال ووالدهم وإصابة والدتهم باعتداء لطائرات الاحتلال التركي بريف الرقة

بيتكوين ترتفع إلى أكثر من 44 ألف دولار

قفزت العملة المشفرة “بيتكوين” إلى ما فوق الـ44 ألف دولار، أمس الأحد، وفقًا لبيانات تداول بورصة “Binance”.

وبهذا يرتفع سعر “بيتكوين” بنسبة 1.79في المئة مسجلة 44.55 ألف دولار، وفقا لموقع “CoinMarketCap”.

وتوقع المحللون في بنك الاستثمار “جي بي مورغان” انخفاضا في سعر البيتكوين إلى 25000 دولار، كما برز احتمال خفض التحفيز الطارئ، وسط التعافي من الوباء، كعقبة محتملة أمام معظم استثمارات المضاربة، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وتتعرض العملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها لانتقادات دائمة من قبل الجهات المؤسساتية لاستعمالاتها غير المشروعة وأيضا بسبب عدم الكشف عن هوية مستعمليها ، فضلا عن سهولة استخدامها.

وأصبحت عملة البيتكوين، محور حديث أساسي على طاولة صناع القرار الرسمي، وحتى بين مجالس إدارات الشركات الكبرى والمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة لزيادة ثرواتهم، أو أولئك الذين يطاردون حلم الثراء السريع.