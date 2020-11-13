بيان حول استهداف دورية روسية في درعا

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً حول استهداف دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا جنوب سوريا.



وقال نائب مدير مركز حميميم اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان صحفي إنّ الدورية تعرضت لانفجار بعبوة ناسفة مجهولة الصنع يوم 12 نوفمبر أثناء مسار دورية للشرطة العسكرية الروسية رفقة وحدات من أجهزة الأمن السورية في منطقة المسيفرة بمحافظة درعا.



وأضاف غرينكيفيتش أنّ التفجير أدى إلى أضرار بعربة مصفحة روسية نوع "تيغر" دون وقوع إصابات بين العسكريين الروس، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادثة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية.



وكانت مصادر إعلامية تداولت الخميس خبراً عن استهداف دورية عسكرية روسية في درعا، بالتزامن مع توترات أمنية تشهدها بلدة الكرك الشرقي، حيث تقوم وحدات من الجيش السوري بمداهمة البلدة بحثاً عم مطلوبين في أعقاب هجمات نفذها مسلحون محليون على حواجز للجيش في المنطقة.