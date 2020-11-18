بولتون لـ ترامب: لن أنزل إلى هذا المستوى

أكّد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون في مقابلة مع “سي.أن.أن” أنه لن يتراجع عن قول الحقيقة أمام تعليقات ترامب التي وصفها بأنها “مراهقة وغير رئاسية”.



وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال ترامب الأحد الماضي: إن “جون بولتون كان أحد الأشخاص الأكثر غباء الذين عملت معهم في الحكومة، رجل متجهم وممل، لم يضف شيئاً للأمن القومي سوى قوله هيا نذهب إلى الحرب، كما نشر بشكل غير قانوني الكثير من المعلومات السرية”.



وجاءت تغريدة ترامب بعدما قال بولتون إن الرئيس لن يغادر البيت الأبيض بهدوء، منتقداً رفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن، كما حذّر من خطورة ذلك على الأمن القومي الأمريكي، ودعا بولتون قيادات حزبه من الجمهوريين إلى الاعتراف بفوز بايدن.



ورداً على سؤال من CNN حول تغريدة ترامب التي وصفه فيها بالغباء، وعمّا إذا كان يعتقد أن قادة الجمهوريين يتجنبون الحديث خوفاً من تغريدات ترامب، قال بولتون: “أعتقد أنهم سيتحدثون وأتمنى أن يحدث ذلك قريباً، وأعتقد أنهم يواجهون المعضلة نفسها التي أواجهها بطريقة ما”.



وأضاف “أنا لا أرد على هذه التغريدات المراهقة غير الرئاسية، لن أنزل إلى هذا المستوى”، وتابع بالقول: “أعتقد أن عليهم تقوية قلوبهم وتحمل تغريدة أو اثنين من دونالد ترامب على تويتر”.



إلى ذلك أعلن ترامب أمس الثلاثاء أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، وكتب في تغريدة أن “التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير”.



وأضاف “وعليه، فإنه اعتباراً من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديراً لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية”.



وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهماً بالتزوير تشكك في فوز بايدن.



ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير.