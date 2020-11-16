بوغدانوف للمقداد: المعلم أسهم في تطوير العلاقات بين سورية وروسيا

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، عن عميق التعازي بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن بوغدانوف عبر في اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، عن عميق تعازي روسيا بوفاة المعلم، مؤكداً أن الراحل أسهم شخصياً وكرئيس مشارك في اللجنة الحكومية الروسية السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وسورية التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.



«وكالات»