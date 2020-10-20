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بوريس جونسون يفكر بالاستقالة بسبب راتبه المنخفض!

صرحت وسائل إعلام بريطانية "إن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يفكر في ترك منصبه في غضون 6 أشهر، بسبب راتبه المنخفض".

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" أن جونسون يخطط لمغادرة منصبه بمجرد الانتهاء من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتخلص من أزمة فيروس كورونا، مضيفةً أن رئيس الوزراء يعتقد أنه يستطيع تحقيق ذلك في حوالي 6 أشهر.

وأكدت الصحيفة «أن جونسون اشتكى بشكل خاص من عدم قدرته على العيش بمبلغ 150402 جنيه إسترليني (194244 دولاراً) سنوياً».

وأشارت "إلى أنه ببساطة لا يستطيع تجاوز فكرة أن سلفه، تيريزا ماي، التي استقالت أيضاً في وقت مبكر بعد رفض البرلمان لاتفاق بريكست الخاص بها، كسبت في ذلك الحين مليون جنيه إسترليني من سلسلة المحاضرات التي تلقيها. وبحسب ما ورد يعتقد بوريس أنه يمكن أن يكسب ضعف هذا المبلغ على الأقل من خلال فعل الشيء نفسه.

وفي الواقع، كسب جونسون 160 ألف جنيه إسترليني من إلقاء خطابين فقط في شهر واحد قبل أن يصبح رئيساً للوزراء. و كان يتمتع بدخل ثابت قدره 23000 جنيه إسترليني شهرياً باعتباره كاتب عمود في "ديلي تلغراف"، وهو ما يُترجم إلى 275000 جنيه إسترليني سنوياً.