بورصة دمشق تعلن جاهزيتها لإطلاق خدمة التداول الإلكتروني

أعلنت "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية" عن جاهزيتهما لإطلاق خدمة التداول عبر الإنترنت، وذلك بعدما تم الانتهاء من وضع الإطار التشريعي والتنظيمي، واستكمال التجهيزات الفنيّة والتقنية المطلوبة.وأوضحت سوق دمشق أنها تدرس مع هيئة الأوراق طلبات شركات الخدمات والوساطة المالية الراغبة بتفعيل خدمة التداول عبر الإنترنت، حيث ستقدم شركات الوساطة الخدمة لعملائها بعد استكمال الموافقات المطلوبة.



وأضافت السوق، أن خدمة التدول الإلكتروني تأتي بهدف تطوير أدوات وخدمات السوق، ورفع كفاءة وفعالية التداول، ومواكبة التطورات التقنية في الأسواق المالية.وكشفت السوق سابقاً عن العمل على إدخال التداول الإلكتروني إلى السوق لأول مرة، وكان مقرراً بدء تطبيق الخدمة خلال العام الماضي 2020، بحسب كلام سابق للمدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" عبد الرزاق قاسم.



وفي آلية التداول الإلكتروني، يحصل المستثمر على معلومات الدخول إلى حسابه الإلكتروني من شركة الوساطة التي يتعامل معها، ليصبح قادراً على متابعة مجريات التداول وإدخال أوامر الشراء والبيع الخاصة به بنفسه.



وتختلف آلية التداول الإلكتروني عن الطريقة التقليدية بأنها تتيح للمستثمر إدخال أوامره بنفسه، ثم تتحقق شركة الوساطة من توفر الرصيد المالي الكافي لتنفيذ الأمر، بينما في الطريقة التقليدية يُفوّض الوسيط بإدخال أوامر الشراء والبيع نيابة عن العميل.



وتوجد بعض المخاطر للتداول الإلكتروني أبرزها فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر، وبالتالي دخول طرف ثالث إلى الحساب وإساءة استخدامه، أو انقطاع الاتصال بالإنترنت فجأة، أو تعطل الجهاز المستخدم من قبل المستثمر