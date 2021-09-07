بورصة أسعار السلع التموينية ...تنكة زيت الزيتون قد تصل الى 200 ألف ل.س

شهدت أسعار السلع التموينية في العاصمة السورية دمشق استقراراً عاماً في أسعارها مع بداية شهر أيلول الحالي، لتبقى محافظة على مستوياتها المرتفعة، بينما توقع العديد من التجار وصول سعر تنكة زيت الزيتون إلى 200 ألف ليرة سورية.



فيما استقر سعر كيلو الأرز المصري عند 2700 ليرة سورية ،و كيلو الأرز الاسباني بلغ سعره 3000 ليرة سورية و أرز الشعلان بلغ سعره 4500 ليرة سورية.



ووصل سعر كيلو العدس الأسود 2500 ليرة سورية ،بينما بلغ سعر للعدس الأحمر المجروش 2800 ، و كيلو البرغل بنوعيه الخشن و الناعم فلم يزل مستقراً على سعره البالغ 2000 ليرة سورية .

وبالنسبة لباقي الحبوب فقد وصل سعر كيلو الحمص إلى 4000 ليرة سورية ، والفاصولياء الحب فقد وصلت سعراً قدره 5500 ليرة سورية معبأة وقد تباع بـ 6000 ليرة سورية ،و الفول العريض وصل سعر 3000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بينما تراوح سعر كيلو السكر حوالي 2200 ليرة أو 2400 ليرة سورية .



أما كيلو الشاي فقد وصل إلى 24 ألف ليرة سورية و ظرف القهوة فقد تراوح سعره بين 2500 لـ 4000 ليرة سورية حسب النوع .

وفيما يخص السمون فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي سعة 2 كيلو "الريف " 12 ليرة سورية و حوالي 14 ألف ليرة سورية لعبوة سمنة الخير وسجلت عبوة السمن البقري 2كيلو نوع أول سعراً قدره 36 ألف ليرة سورية.



و بلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس نحو 7800 ليرة سورية أما زيت الصويا فقد بلغ سعر الليتر منه نحو 7600 ليرة سورية و بلغ سعر ليتر زيت الزيتون نحو 8000 ليرة سورية بينما توقع العديد من التجار وصول سعر تنكة إلى 200 ألف ليرة سورية .



يشار أن هذه الاسعار هي متوسط للأسعار بعض الاسواق في دمشق وقد يختلف سعر المادة من سوق الى آخر وبين محل و محل آخرتبعاً للعرض و الطلب.

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