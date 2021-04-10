بوتين يتصل بأردوغان.. ما تضمنت المكالمة؟

تزامناً مع إعلان أنقرة أنها تلقت بلاغاً من واشنطن حول عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، إلى البحر الأسود الأسبوع المقبل، بسبب التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله القضايا الدولية الملحة.



وبحث الرئيسان القضية الأوكرانية، حيث أطلع بوتين نظيره التركي على رؤية روسيا لتسوية النزاع الأوكراني، بحسب بيان الكرملين، مشدداً على أهمية اتفاقات مينسك المبرمة عام 2015، وأعرب عن قلقه إزاء تهرب الحكومة الأوكرانية عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك، واستئناف كييف "الممارسات الاستفزازية الخطرة التي تهدف إلى تصعيد الوضع على خط التماس".



كما تطرق الطرفان إلى خطط تركيا لشق قناة إسطنبول، حيث أكد بوتين على أهمية الحفاظ على النظام الحالي لعبور مضائق البحر الأسود، وفقاً لاتفاقية مونترو المبرمة عام 1936، لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.



وفي الملف السوري، شدد الرئيسان على أهمية الدور الذي تلعبه روسيا وتركيا في استقرار الوضع وإطلاق الحوار السوري السوري.



كما أشار بوتين وأردوغان إلى أهمية التعاون في محاربة الإرهاب، لاسيما في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفقا لمذكرة سوتشي المبرمة عام 2018 والملحق الإضافي لها لآذار 2020.



واستعرض بوتين وأردوغان آخر التطورات في ليبيا، وأعربا عن ارتياحهما إزاء التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار ونجاح تشكيل مؤسسات حكم انتقالي في ليبيا.



كما بحث الرئيسان الوضع في إقليم قره باغ، وجائحة كورونا، والسياحة بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات المكثفة بين الجهات المختصة في البلدين لحماية صحة السياح الروس في تركيا.