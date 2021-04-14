بوتين وبايدن يناقشان في اتصال هاتفي أهم القضايا الدولية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعض القضايا الدولية.



وقال الكرملين في بيان صادر اليوم إن “الجانبان أعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار حول أهم مسارات ضمان الأمن القومي، مما لا يخدم مصالح روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل ومصالح المجتمع الدولي بأسره”.



وأضاف الكرملين إن “الرئيس الأمريكي اقترح عقد لقاء ثنائي لبحث قضايا دولية هامة مثل الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والبرنامج النووي الإيراني والوضع في أفغانستان والتغير المناخي”.



وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيسين اتفقا على توجيه المؤسسات المعنية بمعالجة القضايا التي تم تناولها في الاتصال الهاتفي.



المصدر : وكالات