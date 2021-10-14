بوتين: هناك مسلحون من سوريا والعراق بدؤوا بالدخول إلى أفغانستان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مسلحين متشددين من العراق وسوريا بدؤوا يدخلون إلى أفغانستان، محذّراً من تبعات هذا الأمر.



وقال بوتين، خلال لقاء عبر الفيديو عقده مع قادة أجهزة الاستخبارات في جمهوريات سوفياتية سابقة، أمس الأربعاء: “إن الوضع في أفغانستان ليس سهلاً”.



وأضاف أنّ “مقاتلين متمرّسين في العمليات العسكرية من العراق وسوريا ينتقلون بشكل نشط إلى أفغانستان”، مشيراً إلى أنه “من الممكن أن يسعى إرهابيون إلى زعزعة الأوضاع في دول مجاورة”.



وفي الوقت ذاته، أعرب الرئيس التركي رجب أردوغان، أن بلاده مستعدة للتعاون مع حركة “طالبان” في أفغانستان، وسبق أن أشار مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط” إلى أن “تركيا منذ أن عرضت أن تتولّى حماية أمن مطار كابل وتشغيله، تسعى راهنًا إلى لعب دور في أفغانستان”.