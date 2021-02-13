بهذه الكلمات دافع محامو ترامب في الكونجرس

قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، ودارت أغلب كلمات المحامين حول "تسييس" المحاكمة من قبل خصومه.



في البداية اعتبر المحامي بروس كاستور أن هدف المحاكمة هو شطب أصوات 75 مليون ناخب، وتجريم الآراء السياسية، مشيراً إلى أن غاية الديمقراطيين، "القضاء على خصم سياسي".



فيما كانت كلمات المحاميين الآخرين، تدور حول خطاب ترامب قبل اقتحام مبنى الكابيتول، زاعمين أن الخطاب كان مجرد "خطاب سياسي عادي" تحت شعار "أوقفوا السرقة"، وهو محمي بموجب قانون حرية التعبير في الولايات المتحدة.



وجادل المحامون بأن ترامب لم يحرّض على اقتحام الكونجرس، لأن "العملية كان مخطط لها مسبقاً من قبل المتطرفين"، وقدموا مقارنة بين تأثير ترامب على جماعة اليمين المتطرف، وبين تأثير الديمقراطيين على متظاهري العدالة العرقية في الصيف، والتي لم تكن بحسب ما قالوا "مسالمة".



محامي الدفاع الآخر، ديفيد شوين، قدم مقطعاً مصوراً يظهر العديد من المشرعين الديمقراطيين، إضافة إلى بايدن وهاريس، وهم يحثون مؤيديهم على "القتال"، وجادل بأن أي أحد لم يفسر هذه الكلمات على أنها تشجيع حقيقي على القتال الجسدي، كما فعل الديمقراطيون مع ترامب.



وستكون الجلسة القادمة قائمة على أسئلة وأجوبة، ويستند الديمقراطيون على مشاهد اقتحام الكابيتول لإدانة ترامب، التي تتطلب أصوات 67 من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك 17 جمهورياً على الأقل.