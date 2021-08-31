بن زايد وإردوغان يتباحثان هاتفياً: دفعاً بالعلاقات؟

تباحث وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هاتفياً مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان «في العلاقات الثنائية»، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.





وكان إردوغان قد استقبل، في الثامن عشر من الشهر الجاري، مستشار الأمن الوطني، طحنون بن زايد آل نهيان، بصحبة وفد إماراتي، في أنقرة حيث بحثا «سُبل تعزيز العلاقات الثنائية» بين الدولتين، وبخاصة «التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة، بما يُحقّق المصالح المشتركة بين البلدين».



يُذكر أن هذه الزيارة التي لحقتها زيارة لقطر لاقت صدىً كبيراً في ما وُصِف بتخلّي الإمارات عن مشاريعها، على الأقلّ تلك التي تستهدف قطر وتركيا مباشرة، فضلاً عن استثمارات إماراتية في تركيا، تعويضاً عن الإساءات التي تسبّبت بها أبو ظبي لأنقرة، وخاصة دعم الانقلاب الفاشل ضدّ الرئيس التركي في عام 2016.