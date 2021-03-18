بمناسبة عيد المعلم.. إطلاق الخدمة الإلكترونية للمعلمين والطلبة
أطلقت وزارة التربية، أمس الأربعاء، خدماتها الجديدة من خلال مركز خدمة المواطن الالكتروني.
وأكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أنه بالتزامن مع عيد المعلم سيتم تقديم ١٢ خدمة للطلاب والمدرسين منها بيان الوضع ومصدقات الشهادات وغيرها، ما سيسهل عليهم إمكانية الحصول على معاملاتهم بدون عناء السفر.
وتم خلال الإطلاق إجراء تجربة حية لطلب خدمة الحصول على صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية.
ويمكن للطلاب والمدرسين الدخول الى موقع البوابة الإلكترونية لمراكز خدمة المواطن: www.ecsc.gov.sy
ثم تسجيل الدخول وطلب الخدمة وكتابة البيانات الصحيحة وطريقة التسليم.
المصدر: وزارة التربية