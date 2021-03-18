بمناسبة عيد المعلم.. إطلاق الخدمة الإلكترونية للمعلمين والطلبة

أطلقت وزارة التربية، أمس الأربعاء، خدماتها الجديدة من خلال مركز خدمة ‏المواطن الالكتروني.‏



وأكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أنه بالتزامن مع عيد المعلم سيتم تقديم ١٢ ‏خدمة للطلاب والمدرسين منها بيان الوضع ومصدقات الشهادات وغيرها، ما ‏سيسهل عليهم إمكانية الحصول على معاملاتهم بدون عناء السفر.‏



وتم خلال الإطلاق إجراء تجربة حية لطلب خدمة الحصول على صورة مصدقة ‏عن الشهادة الثانوية.‏



ويمكن للطلاب والمدرسين الدخول الى موقع البوابة الإلكترونية لمراكز خدمة ‏المواطن: ‏www.ecsc.gov.sy



ثم تسجيل الدخول وطلب الخدمة وكتابة البيانات الصحيحة وطريقة التسليم. ‏



المصدر: وزارة التربية