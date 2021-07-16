بمشاركة 11 فريقا..معرض النمذجة والمحاكاة للاطفال واليافعين غدا بمقر الجمعية العلمية للمعلوماتية باللاذقية

بالتزامن مع أداء السيد الرئيس بشار الاسد القسم الدستوري ..تقيم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية يوم غد السبت الساعة 12 ظهراد،معرض النمذجة والمحاكاة للأطفال واليافعين وذلك ،استمرارية لشعار الامل بالعمل.يشارك في المعرض 11 فريقاً ،يقدم كل منهم مشروعاً على شكل نماذج محاكاة حاسوبية لمعالجة مسائل علمية متنوعة رياضية و سكانية و تخطيطية و طبية و فيزيائية و هندسية و ذكاء صناعي و عسكرية.



وجرى تقديم تلك المشاكل بصيغ مبسطة مع العمل على تطوير نماذج رياضية لها خلال فترة الإعداد و التدريب ،التي استمرت لشهر و نصف الشهر تقريباً خضع خلالها المشاركون لتدريبات عالية المستوى في النمذجة و المحاكاة و الرياضيات التطبيقية و البرمجة و الحوسبة و غيرها من المواضيع ذات الصلة التي تنمي قدرات علمية عالية لدى المتلقي و تمكنه من مقاربة المشاكل حوله بطريقة رياضية محوسبة تساعده على إجراء التحليل المطلوب للظاهرة .



جميع النماذج المشاركة تحاكي مسائل واقعية جرى تصميمها بشكل كامل خلال التدريبات التي سبقت المعرض ٬حيث لم يتم الاستعانة بأي شكل معد مسبقاً لا رياضياً و لا حاسوبياً و هي أهم ركائز العمل التي تقوم عليها ثقافة النمذجة الرياضية بعدم التسليم بأي شيء معد مسبقاً بل إعمال الفكر التحليلي لفهم تفاصيل الظاهرة و تطوير النموذج الرياضي الواصف لها بشكل كامل.