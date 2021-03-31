بمشاركة وفود عربية وعشرات الشركات. الخميس انطلاق معرض الصحة السنية.

بمشاركة وفود من عدة دول عربية وعشرات الشركات السورية والأطباء والمخبريين والاختصاصيين تنطلق يوم الخميس القادم الأول من شهر نيسان فعاليات معرض الصحة السنية#DentalHealth_Exhibition على أرض مدينة المعارض الدولية بدمشق والذي تنظمه شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات.



المدير العام للشركة المنظمة للمعرض أنس ظبيان أوضح في تصريح صحفي أن المعرض الذي يستمر لغاية الرابع من شهر نيسان تشارك فيه ٤٣ شركة سوريةمنها وكيلة لشركات أجنبية متخصصة بالتجهيزات والمخابر سنية وبرعاية ذهبية من كبرى الشركات السورية "نشاوي" و "أوزون" و "اكريم" الممثلة لأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتعرض وتقدم أحدث التجهيزات والمواد والطرق المستخدمة في مجال المعالجات السنية.



وكشف ظبيان عن دعوة وفود طبية عربية من أطباء ومخبريين من لبنان والعراق واليمن والاردن للمشاركة في فعاليات المعرض الذي يقام بتعاون مع نقابة دمشق لأطباء الأسنان واللجنة النقابية لمخابر الأسنان.



وبحسب ظبيان: يترافق المعرض مع برنامج علمي وأكاديمي شامل لفرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان وعدد من عمداء كليات طب الأسنان واللجنة النقابية لمخابر طب الأسنان بدمشق.



وذكر ظيبيان أنه تم تجهيز الصالة ١١ في مدينة المعرض بعد إعادة تأهيلها بكافة الخدمات والتجهيزات اللازمة لإقامة المعرض و فعالياته من عرض ومحاضرات ووصول المشاركين والزوار وتأمين كل المتطلبات بما فيها المواصلات المجانية على مدار الساعة خلال الأيام الأربعة مع وجود باصات نقل خاصة للزوار من جامب المتحف الوطني مقابل جسر السيد الرئيس كل ساعة اعتبارا من الساعة ١٠ صباحا ولغاية ٦ مساء واعادة الزوار بمعدل باص كل ساعة بالاتجاهين