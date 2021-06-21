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بمشاركة دولية و عربية..24 حزيران 2021 موعد افتتاح المعرض الدولي للبناء - بيلدكس

يفتتح في الرابع والعشرين من الشهر الجاري برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان المعرض الدولي للبناء BUILDEX 2021 في دورته الثامنة عشر والذي سيستمر لغاية 28 حزيران.

تتميز هذه الدورة للمعرض بحضور نوعي وبمشاركة عدد كبير من الشركات السورية من مصنعين وموردين وعاملين في قطاع البناء والمقاولات,

ويستقطب بيلدكس نخبة رجال الأعمال من كل سورية ويضاف إلى ذلك الحضور الرسمي من مسؤولين وصناع قرار ومدراء مشتريات, كما حققت هذه الدورة نتائج هامة على صعيد المشاركات الدولية الهامة في المعرض وهو ما يحدث لأول مرة في سورية بعد الحرب,

وتجدر الإشارة إلى وجود جناح وطني روسي وجناح وطني إيراني ومشاركة وطنية مصرية.