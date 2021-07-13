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بمشاركة أكثر من 80 شركة .. افتتاح معرض الصناعات الغذائية فود إكسبو

بمشاركة أكثر من 80 شركة .. افتتاح معرض الصناعات الغذائية فود إكسبو

افتتح وزير الصناعة زياد صبحي صباغ، مساء أمس معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2021 الذي تنظمه مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية وتشارك فيه نحو 80 شركة من كبرى الشركات الصناعية الغذائية السورية ويستمر لغاية 16 الشهر الجاري.

وأكد وزير الصناعة أهمية المعرض باعتباره منصة لتسويق المنتجات الغذائية السورية والترويج لها وخاصة مع ما يحتويه من منتجات لأهم الشركات الوطنية والتي تتمتع بالجودة العالية والقدرة على الدخول إلى الأسواق العالمية بتنافسية عالية لافتاً إلى دعم الحكومة المستمر للقطاع الصناعي بشكل عام ولقطاع الصناعات الغذائية من خلال القرارات والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها من أجل استمرار منشآته بالعمل والإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

بدوره أشار وزير الزراعة المهندس حسان قطنا، إلى أهمية المعرض واستمراريته ونجاحه خاصة أن الزراعة بدون صناعة لا يمكن استمرارها مؤكداً على وجود تكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي ومعرفة احتياجات الصناعة من الزراعات بهدف زراعتها وتوفيرها لرفد المعامل بها بما يحقق من قيمة مضافة يعود بالفائدة للفلاح وللصناعي والمستهلك.

فيما اعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن المعرض مهم لتسويق المنتجات الغذائية وتشارك فيه أكثر من ٨٠ شركة، مبيناً أن سورية تشتهر بالصناعات الغذائية بشكل كبير وتمتاز بجودة عالية بدءاً من المواد المصنعة وصولاً إلى التعبئة والتغليف وهذا يشكل عامل جذب للتصدير وهناك فائض من المنتجات الغذائية الأمر الذي يشكل خلال المعرض فرصة لتصديرها.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية غياث شماع ، بأن انعقاد (معرض فود إكسبو 2021) معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته / 16 /، يأتي في توقيت شديد الأهمية وسورية قد أزالت عنها أعباء الأزمة وعادت الحياة لأغلب مواردها الزراعية والغذائية، وبدأت عجلة الإنتاج تعود لسابق عهدها من العمل والتميز.