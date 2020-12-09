بكلفة 25 ملياراً.. مشروع برجي السكن البديل ينجز بعد 3 سنوات

توقعت المؤسسة العامة للإسكان إنجاز مشروع البرجين Bb127-Bb64 (مشروع خلف الرازي) خلال ثلاث سنوات وتسليمه للمواطنين المكتتبين المستحقين للسكن البديل بموجب المرسوم التشريعي /66/، وهي المدة الواردة في عقد التنفيذ بين المؤسسة والجهة المنفذة لإنهاء المشروع في موعده.



المدير العام لمؤسسة الإسكان بين أن تكلفة المشروع العقدية تقارب 25 مليار ليرة سورية، بما فيها عقد الإشراف، واستعرض كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالإضبارة التنفيذية للبرجين Bb127-Bb64 المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية والعزل الواردة في المخططات ودفتر الشروط والمواصفات الفنية والوثائق العقدية الأخرى لضمان عدم ظهور أية مشكلة قد تعترض الجهة المنفذة أثناء التنفيذ.